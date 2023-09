iPhone 15 ha una funzione esclusiva per gli USA... e una per il resto del mondo!

Ora che la presentazione di iPhone 15 Pro e Pro Max è stata messa da parte, emergono sempre più dettagli sui quattro nuovi smartphone della Mela Morsicata, molti dei quali non sono stati toccati durante il keynote del 12 settembre. Per esempio, solo oggi scopriamo che iPhone 15 avrà una funzione esclusiva negli Stati Uniti.

Stiamo parlando della tecnologia mmWave 5G per iPhone, che è stata lanciata da Apple su iPhone 12 e che è poi stata implementata anche su iPhone 13, iPhone 14 e, ora, iPhone 15. Sfortunatamente, la feature non sarà presente sui modelli europei ed asiatici dei nuovi Melafonini, ma resterà un'esclusiva delle varianti americane di questi ultimi.

Il 5G mmWave è un set di frequenze che incrementa nettamente la velocità di rete 5G a basse distanze tra il device e l'antenna di rete. La funzione è perfetta per i grandi agglomerati urbani, ma non è particolarmente utile al di fuori dei centri abitati di grandi dimensioni. Le connessioni in 5G standard, invece, sono solitamente più lente di quelle mmWave ma hanno una ricezione più ampia, utilizzando dei network sub-6.0 GHz. Ovviamente, tutti gli iPhone 15 supportano il 5G "standard", mentre solo quelli americani sono compatibili con quello mmWave.

Ciò dipende anche dal fatto che i Paesi che hanno creato delle reti 5G mmWave sono pochissimi: tra di essi, oltre agli USA, abbiamo la Cina, l'Australia, il Giappone e Singapore. Al momento, invece, tali tecnologie non sono ancora arrivate in Europa. Insomma, è molto improbabile che il pubblico italiano sentirà la mancanza della feature nei nuovi Melafonini.

Saranno invece gli utenti americani a sentire la mancanza dell'alloggiamento per la SIM di iPhone 15, che ancora una volta resterà esclusivo dei modelli di Melafonino venduti al di fuori degli USA. Già lo scorso anno, Apple aveva lanciato gli iPhone 14 eSIM-only in America, dove d'altro canto le eSIM sono molto diffuse: nel resto del mondo, dove ancora si tende a preferire la versione fisica delle schede, il colosso di Cupertino continuerà a mantenere l'alloggio per la SIM.