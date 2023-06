iPhone 15 guarderà all'integrazione con Vision Pro: in arrivo importanti novità hardware

Il popolare analista e leaker Ming-Chi Kuo, in un nuovo rapporto fa ancora il punto sull’andamento dei lavori per iPhone 15, che con ogni probabilità sarà annunciato il prossimo autunno nell’evento di settembre targato Apple.

In un nuovo post su Twitter, Kuo spiega che Apple aggiornerà in modo aggressivo le specifiche hardware dell’iPhone per sviluppare un ecosistema competitivo attorno al visore Apple Vision Pro presentato qualche settimana fa nel coso della WWDC. Proprio Kuo osserva che “l’ecosistema è uno dei fattori chiave per il successo di Vision Pro, compresa l’integrazione con altri prodotti hardware Apple, e le relative specifiche hardware principali sono Wi-Fi e UWB”,

In iPhone 15 infatti dovrebbe farsi spazio una nuova versione del chip Ultra Wideband, che attualmente è noto come U1, e che dovrebbe essere più efficiente ed affidabile.

“iPhone 15 vedrà probabilmente un aggiornamento delle specifiche di UWB, con il processo di produzione che passerà da 16 nm a 7 nm. Questo passaggio, consentirà prestazioni migliori ed un consumo energetico ridotto per le interazioni vicine” afferma Kuo.

Kuo fa anche una previsione più a lungo termine ed afferma che a l’iPhone 16 dovrebbe essere il primo iPhone di Apple con supporto alla tecnologia WiFi 7. Lo standard in questione promette un notevole aumento della velocità di trasferimento dei dati ed è visto dalla WiFi Alliance come specificamente indicato per la realtà virtuale ed aumentata.

Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 15 potrebbe costare di più rispetto ad iPhone 14.