Altro che iPhone 15, Huawei Mate 60 sta macinando record

Se la tiepida accoglienza riservata a iPhone 15 nel mercato cinese aveva già suscitato curiosità nel pubblico e negli appassionati di queste dinamiche, nelle ultime settimane i nuovi smartphone Apple sono stati addirittura superati da Huawei.

Nonostante le difficoltà riscontrate nel resto del mondo a causa del ban inferto dagli Stati Uniti a Huawei durante la Presidenza Trump, infatti, il colosso cinese sta gradualmente tornando a scalare le classifiche, soprattutto nel mercato domestico, complice una qualità costruttiva di altissimo livello unita a un hardware di tutto rispetto e a performance fotografiche da fascia alta.

Tra i protagonisti assoluti di questa ultima parentesi di 2023 c'è certamente la serie Huawei Mate 60, che nelle ultime sei settimane in Cina ha letteralmente overperformato, con oltre 1,6 milioni di unità spedite. Ancora più sbalorditivi sono i numeri relativi alle vendite dei Mate 60 nelle due settimane successive al lancio di iPhone 15, oltre 400.000 unità.

Se i numeri sono di per sé impressionanti, assumono maggior valore a fronte del superamento in termini di vendite rispetto alla mela, che storicamente trova nel mercato cinese uno dei terreni più fertili per le vendite dei suoi dispositivi. Nelle prime due settimane dal loro approdo sul mercato, tuttavia, i nuovi smartphone Apple hanno venduto il 4,5% in meno rispetto alla famiglia iPhone 14, segno inequivocabile un minore interesse da parte del pubblico, ma anche risultato della forte contrazione nell'intero mercato, con numeri che nell'ultimo trimestre hanno registrato un calo dell'8% rispetto al peggior terzo trimestre degli ultimi 10 anni.