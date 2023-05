iPhone 15 ed iPhone 15 Plus avranno delle fotocamere 'Pro': gli ultimi rumor

A pochi giorni dai rumor sulle dimensioni dei display di iPhone 15 Pro e Pro Max, arrivano nuove indiscrezioni sulle specifiche tecniche della prossima gamma di smartphone made in Apple. In particolare, l’analista di Haitong International Securities Jeff Pu si è soffermato sul comparto fotografico.

A quanto pare, infatti, i due modelli base della linea, vale a dire iPhone 15 ed iPhone 15 Plus, sfoggeranno un sensore fotografico principale da 48 megapixel, che dovrebbe utilizzare un sensore a tre stati in grado di catturare più luce, che si tradurrà in un miglioramento della qualità dell’immagine. Resta da capire che tipo di novità saranno introdotte a livello software: probabile che Apple mantenga le funzionalità di registrazione video esclusive per i modelli Pro.

Attenzione però: Pu sottolinea anche come siano stati registrati problemi nella catena di fornitura del sensore, con bassi rendimenti produttivi che potrebbero coincidere con tempi di attesa più lunghi per i clienti. Non è da escludere che lo stesso possa verificarsi anche per iPhone 15 Pro e Pro Max.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate in precedenza, iPhone 15 avrà lo schermo con i bordi più sottili al mondo, come confermato anche in un video pubblicato in rete. Le conferme di rito però arriveranno solo in autunno.