iPhone 15 e iPhone 15 Plus ufficiali: Dynamic Island, USB-C e satellitare in Italia

Nell'ambito del grande evento Apple del 12 settembre (sì, proprio quello dal motto "Wonderlust"), Tim Cook e soci hanno immancabilmente svelato la nuova gamma di smartphone. Signore e signori, è giunta l'ora di scoprire iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ovvero i modelli base del 2023 della società di Cupertino.

Il primo reveal effettuato durante il keynote è stato relativo all'arrivo della Dynamic Island anche in questi modelli, quindi un aspetto finora destinato alle varianti Pro approda anche nelle varianti meno costose. Si è poi passati subito al display Super Retina XDR con picchi di luminosità fino a 2.000 nit, ovvero il doppio rispetto all'iPhone 14. Le diagonali sono da 6,1 e 6,7 pollici. Le colorazioni disponibili sono quelle Pink, Yellow, Green, Blue e Black, ma ci sono anche bordi ridotti e un design rinnovato sotto più punti di vista.

Immancabilmente, la società di Cupertino ha dedicato tempo ai suoi sforzi in ambito di riduzione dell'impatto ambientale, come già indicato nel precedente annuncio di Apple Watch Series 9 (l'obiettivo finale a livello di carbon neutral arriverà entro il 2030). Di mezzo ci sono componenti realizzati in ampia percentuale con materiali sostenibili: ad esempio, la logic board è realizzata al 100% in rame riciclato.

Chiusa la parentesi impatto ambientale, si è passati al comparto fotografico, focus importante per questi dispositivi. Il sensore principale della doppia fotocamera posteriore è da 48MP (26mm, f/1.6, OIS, 100% Focus Pixels) e non manca un'opzione tele 2x (anche se l'iPhone 14 base non ha zoom, ma solo ultra-wide).

Ci sono dunque miglioramenti importanti in ambiti come ritratti (con colori più ricchi e risultati migliori nelle condizioni di scarsa luminosità). Grazie al machine learning, gli utenti potranno rendere una normale foto un ritratto senza troppi problemi, dato che verranno rilevate le persone presenti nello scatto. Si è poi fatto riferimento a Smart HDR, Cinematic Mode in 4K e fotocamera frontale TrueDepth con autofocus.

Il chip sotto la scocca è l'A16 Bionic, ovvero la stessa soluzione che abbiamo già avuto modo di conoscere con iPhone 14 Pro. Per quel che riguarda l'autonomia, durante l'evento, senza troppi dettagli, si è semplicemente detto che iPhone 15 ha una batteria maggiore di iPhone 14. C'è inoltre il chip ultra-wideband di seconda generazione, così come ci sono miglioramenti a livello audio.

Arrivano poi anche in Italia i servizi Emergency SOS e Find My via satellite. C'è inoltre stato l'annuncio di un'altra possibilità via satellite, ovvero Roadside Assistance. In parole povere, basta inviare un messaggio all'assistenza stradale e selezionare il tipo di aiuto di cui si ha bisogno. Sembra però che, per il momento, quest'ultimo servizio rimarrà confinato agli Stati Uniti d'America, perlomeno nella fase iniziale. In ogni caso, Apple fa sapere che l'accesso alle funzionalità satellitari è gratuito per due anni con iPhone 15.

Infine, si è passati al tanto atteso annuncio: sì, c'è la porta USB-C, quindi si fa riferimento alla fine di un'era per Apple (dato che, grazie anche a quanto previsto dalle normative europee, si dice addio allo standard Lightning, che per lungo tempo ha accompagnato i prodotti Apple). Questo significa anche che con lo stesso cavo si possono ora caricare Mac, iPad, AirPods Pro di seconda generazione (sì, c'è questa novità) e per l'appunto iPhone. Non mancano nuovi accessori MagSafe eco-friendly.

Arrivando alla questione prezzi e disponibilità, negli USA si parte da 799 dollari per il modello da 128GB di iPhone 15, mentre la stessa variante di iPhone 15 Plus parte da 899 dollari.



Aggiornamento ore 21:10 12/09/2023: è arrivato l'annuncio dei prezzi italiani di iPhone 15. Il modello base parte da 979 euro (128GB), mentre iPhone 15 Plus ha un costo di partenza di 1.129 euro (sempre 128GB). I preordini partiranno dal 15 settembre 2023, mentre la data di effettiva disponibilità sarà il 22 settembre 2023.