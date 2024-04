iPhone 15, iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max in SUPER SCONTO su Amazon

In questo giovedì di Aprile 2024, Amazon propone un triplo sconto su tre modelli di iPhone: si tratta di iPhone 15, iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max, che raggiungono il minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Partendo da iPhone 15, lo smartphone base della gamma di iPhone 2023 di Apple, nella variante con 128 gigabyte di storage è disponibile a 779 Euro, il 20% in meno rispetto ai 979 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per lunedì prossimo e possibilità di effettuare il pagamento in cinque mensilità da 155,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA In sconto troviamo anche iPhone 15 Pro da 256 gigabyte, con scocca in titanio nero, che è disponibile a 1179 Euro, il 14% in meno dai 1369 Euro imposti dal produttore. In questo caso, la consegna è garantita per martedì se si effettua l’ordine entro 16 ore e 20 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, mentre il pagamento a rate avviene in cinque mensilità da 235,80 Euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Infine, segnaliamo anche lo sconto su iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte, che nella variante con scocca titanio naturale viene proposto a 1279 Euro, il 14% in meno dai 1489 Euro di listino.

In tutti e tre i casi, si tratta dei prezzi più bassi raggiunti dalle varianti in questione su Amazon, e come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

