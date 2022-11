iPhone 15 ed iPhone 15 Pro avranno porte USB-C diverse, addio Lightning

Con il passare delle settimane appare praticamente certo che iPhone 15 avrà l’ingresso USB-C. Tuttavia, quest’oggi arriva la notizia secondo cui Apple potrebbe offrire due diversi tipi di porte Type-C sugli smartphone in arrivo nei negozi ad autunno 2023.

Ad esserne convinto è il popolare analista Ming-Chi Kuo, che in una serie di tweet pubblicati sul proprio account ufficiale sostiene che il 2023 sarà l’anno in cui la Mela si sbarazzerà del connettore Lightning per abbracciare lo standard USB-C.

Apple però vorrebbe diversificare anche da questo punto di vista i modelli lisci dai Pro. iPhone 15 ed iPhone 15 Plus, successori diretti dei poco fortunati iPhone 14 e 14 Plus, dovrebbero avere una porta USB-C standard con velocità di trasferimento dati che sarà alla pari all’attuale Lightning.

Discorso diverso per iPhone 15 Pro e Pro Max, che saranno ancora una volta i modelli di punta: Kuo sostiene che i due smartphone supporteranno almeno l’USB 3.2 o Thunderbolt 3.

A giudicare dai rumor emersi in rete, i nuovi iPhone potrebbero davvero portare tantissime novità e potrebbero rappresentare una vera e propria rivoluzione per la lineup. Alcune voci di corridoio emerse nelle passate settimane parlavano anche di un possibile addio ai pulsanti fisici su iPhone 15 Pro, ma almeno al momento non sono emerse ulteriori conferme in merito.