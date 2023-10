iPhone 15 al microscopio (letteralmente!): il nuovo teardown di iFixit

Risolto il problema del surriscaldamento di iPhone 15 Pro, è finalmente arrivato il momento di dare un'occhiata a uno dei test più interessanti per i nuovi Melafonini. Nelle scorse ore, infatti, è stato pubblicato il solito video teardown di iPhone 15 da parte di iFixit: il canale YouTube, addirittura, ha esaminato lo smartphone al microscopio!

Potete trovare il video di iFixit in cima a questa notizia o su YouTube. L'idea di usare un microscopio per guardare da vicino tutte le componenti interne di iPhone 15 nasce dalla necessità di approfondire la fattura di elementi come il case e il frame dello smartphone, ma anche l'adesivo utilizzato per "tenere insieme" le sue parti e persino i singoli pixel dello schermo.

Nel video, dunque, trovate anche delle vedute "zoomate" di praticamente ogni componente del device, dalla nuova porta USB-C di iPhone 15 fino ai magneti all'interno del Taptic Engine e al SoC A17 Pro di Apple. Sfortunatamente, però, già ad uno sguardo macroscopico possiamo notare che le differenze sotto la scocca tra iPhone 15 e iPhone 14 sono poche.

In effetti, il design degli iPhone non è cambiato con il "salto" tra una generazione e l'altra. Una novità evidenziata da iFixit e di cui Apple ha parlato poco è il nuovo obiettivo da 48 MP di iPhone 15: non ci riferiamo alla lente periscopica del modello Pro Max, ma a quella principale di tutta la linea di device, che è diversa dall'obiettivo di iPhone 14 Pro e Pro Max, che pure rimaneva a 48 MP.

Allo stesso modo, anche la riparabilità di iPhone 15 non è delle migliori: i risultati sono praticamente gli stessi del teardown di iPhone 14 pubblicato lo scorso anno. Certo, Apple si sta muovendo verso una maggiore riparabilità dei suoi smartphone, ma al momento le procedure di riparazione fai-da-te restano sconsigliate, vista la complessità dell'hardware al di sotto della scocca dei nuovi Melafonini.