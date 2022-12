Niente iPhone 15 Mini nel 2023: Apple non rilancerà il modello piccolo

A poche ore dai rumor sul possibile calo di prezzi di iPhone 15, emergono nuove voci di corridoio sulla linea di smartphone targata Apple in arrivo nel 2023. Il popolare account Twitter LeaksApplePro, nello specifico, si sofferma sul possibile lancio di un modello Mini.

Nelle scorse ore in molti avevano ipotizzato un passo indietro da parte della società di Cupertino dopo la cancellazione di iPhone 14 Mini, ma evidentemente ciò non corrispondeva alla realtà. Il leaker infatti infatti spiega che Apple non avrebbe alcuna intenzione di lanciare un iPhone 15 Mini, il che implica che l’iPhone 13 Mini continuerà ad essere l’ultimo modello della gamma.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, le vendite di iPhone 13 Mini non hanno soddisfatto le aspettative della Mela, ma sono comunque state superiori a quelle dell’iPhone 14 Plus che è stata la grossa delusione di Apple per il 2022.

Secondo i rumor emersi negli scorsi giorni, iPhone 15 dovrebbe arrivare in cinque versioni: tre modelli base da 5,4, 6,1 e 6,7 pollici e due varianti Pro di cui una con pannello da 6,1 pollici ed una Ultra da 6,7 pollici. Come sempre in questi casi però consigliamo di prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.