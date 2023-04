iPhone 15, modelli base e Pro sempre più simili: il design sarà quasi identico!

Ora che gli esperti si sono finalmente accordati sulla questione dei pulsanti allo stato solido di iPhone 15 Pro e Pro Max, che sembrano essere slittati ad iPhone 16, arriva un'altra interessante novità sul design dei nuovi iPhone. Nello specifico, sembra che quest'anno anche iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno delle finiture "premium".

La notizia arriva da un utente cinese su Weibo, che in passato si è reso noto per aver previsto correttamente che iPhone 14 avrebbe avuto una variante gialla, la quale è stata infine lanciata lo scorso mese sul mercato globale. Secondo il leaker, dunque, sia iPhone 15 che iPhone 15 Plus avranno un pannello posteriore in vetro satinato, lo stesso che ad oggi è esclusivo solo dei modelli "Pro" dei Melafonini di Cupertino.

In tal senso, il design del pannello posteriore di iPhone 15 e 15 Plus sarà del tutto identico a quello di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, i quali continueranno però ad avere una fotocamere con tre sensori, e non due come gli smartphone "vanilla" di Apple. Inoltre, i modelli "Pro" saranno anche dotati di altre due feature distintive di design, che permetteranno di distinguerli con facilità dalle controparti di fascia più bassa.

La prima saranno i bordi ridotti attorno al display. Già vi abbiamo spiegato che iPhone 15 Pro avrà bordi sottilissimi e, forse, addirittura uno schermo incurvato sui lati: il leaker cinese non ha fornito alcuna conferma in merito a quest'ultimo elemento, ma ha spiegato che i bordi dei due iPhone 15 di fascia più alta saranno meno spessi di quelli dei device meno costosi.

La seconda, invece, è il corpo centrale dello smartphone in titanio, più resistente a urti e cadute di quello dei due smartphone "base", che sarà fatto di alluminio. Anche in questo caso si tratta di una finitura decisamente premium, anche se non è chiaro quanto essa impatterà in negativo sul peso degli smartphone.