iPhone 15, solo il modello Ultra avrà la lente periscopica: LG tra i produttori

Tra le funzioni esclusive di iPhone 15 Pro Max, o iPhone 15 Ultra, ci saranno diverse novità molto attese, dal chip A17 Bionic ai pulsanti allo stato solido. Lato fotocamera, invece, iPhone 15 Pro Max avrà una nuova lente periscopica, di cui oggi conosciamo parte delle specifiche tecniche.

Un articolo del portale coreano The Elec, infatti, spiega che sarà LG Innotek a produrre la lente periscopica montata da Apple sul suo smartphone top di gamma. Non solo: il sito web ha anche confermato che tale obiettivo troverà spazio solo su iPhone 15 Ultra, e non su iPhone 15 Pro, che dunque dovrebbe mantenere lo stesso teleobiettivo di iPhone 14 Pro e Pro Max. iPhone 15 e iPhone 15 Plus, invece, avranno due sole fotocamere, ossia una principale ed un ultra-grandangolo.

Tornando alla lente periscopica di iPhone 15 Ultra, la tecnologia OIS sarà realizzata da LG Innotek e da Jahwa Electronics: la prima produrrà il 70% delle componenti richieste da Cupertino, mentre la seconda si occuperà del restante 30%. Finora, invece, Apple si è affidata a Japan Alps e Mitsumi per i suoi teleobiettivi per smartphone.

LG e Jahwa sono dei nomi molto noti nell'industria delle fotocamere per telefoni. Jahwa, in particolare, ha collaborato più volte con Samsung, e dovrebbe addirittura aver avuto un ruolo nella produzione dei teleobiettivi di Samsung Galaxy S23 Ultra, il cui lancio è previsto per il 1° febbraio. Non è chiaro se la terza lente di iPhone 15, solitamente la meno performante del sistema posteriore dello smartphone, risulterà finalmente in pari con quella del top di gamma Samsung, ma le basi perché ciò si verifichi sembrano esserci tutte.

Sfortunatamente, per ora non sappiamo altro circa le fotocamere di iPhone 15 Pro Max. Alcuni leaker, tuttavia, hanno suggerito che, a partire dal 2024, tutti gli iPhone 16 avranno tre obiettivi, e che dunque le componenti prodotte da LG e Jahwa Electronics avranno un peso strategico molto maggiore nei piani futuri di Apple.