iPhone 15 si mostra in una presunta immagine reale e conferma tante novità

A poche ore dalle ultime voci su iPhone 15 e 15 Pro, sul web è spuntata quella che sembra essere una presunta fotografia reale di uno dei modelli della gamma di smartphone 2023 di Apple. Sebbene si tratti di una foto laterale, le conferme sono tante.

La prima cosa che salta all'occhio è innanzitutto la forma della cornice, che appare squadrata proprio come gli iPhone 14 che in molti hanno tra le mani. Tuttavia, osservandola più attentamente si può notare un altro dettaglio: la finitura nera (o mezzanotte) che potrebbe aggiungersi alle altre opzioni di colore che potrebbe proporre la Mela. Sempre dall'immagine si intravede una scocca con finitura opaca, che secondo molti potrebbe legarla agli iPhone 15 ed iPhone 15 Plus, dal momento che i Pro dovrebbero avere i bordi spazzolati.

Ma non è tutto, perchè l'immagine condivisa dal leaker Lipilipsi conferma anche un altro rumor emerso in precedenza: il nuovo ritaglio del pulsante laterale e la rimozione dello sticker per mettere in mute iPhone 15. Proprio quest'ultimo rappresenta uno degli elementi maggiormente distintivi degli smartphone Apple, ed è presente praticamente dal primo modello. Tuttavia, la volontà di Apple di passare ai tasti allo stato solido potrebbe portare al suo pensionamento.

Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero non corrispondere alla realtà.