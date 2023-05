iPhone 15, non solo MagSafe: supporterà la ricarica wireless Qi2 a 15 W

Dopo aver scoperto che Apple modificherà la fotocamera di iPhone 15 Pro Max per fornire allo smartphone più spazio per la lente periscopica, viene oggi rivelato un altro interessante miglioramento che si troverà sotto la scocca di tutti i nuovi Melafonini. Quest'ultimo, in particolare, riguarderà la ricarica wireless di iPhone 15.

Secondo quanto riporta ChargerLab, infatti, iPhone 15 supporterà sia la ricarica wireless Qi2 che quella MagSafe. Secondo il Wireless Power Consortium, i primi caricatori wireless certificati Qi2 saranno rilasciati verso la stagione invernale del 2023, perciò iPhone 15 potrebbe essere il primo (o tra i primi) smartphone a supportare la nuova tecnologia.

Così come i dispositivi MagSafe, anche i caricatori Qi2 avranno una velocità di ricarica massima a 15W: si tratta anche in questo di un netto passo in avanti rispetto allo stato attuale dei Melafonini, perché la ricarica rapida di iPhone 14 arriva al massimo a 7,5W con i caricatori non-MagSafe e a 15W con quelli MagSafe. Ovviamente, a questo giro depone a favore della tecnologia Qi2 il fatto che essa sia basata proprio sullo standard MagSafe di Apple.

La notizia farà sicuramente piacere agli utenti più attenti al portafogli, perché significa che i caricatori wireless per iPhone 15 costeranno meno di quelli per iPhone 14, a parità di velocità di ricarica: i dispositivi Qi2, infatti, non devono usare il costoso modulo MagSafe di Apple e, al contempo, non hanno la ricarica limitata a 7,5 W anziché 15 W.



Inoltre, i dispositivi Qi2 non devono ricevere la certificazione "Made for iPhone", il che permetterà agli utenti di acquistare caricatori alternativi a quelli ufficiali di Cupertino, molto probabilmente ad un prezzo nettamente inferiore di questi ultimi.