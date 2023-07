iPhone 15, ancora novità sul design dalla Dynamic Island alle cornici

Ormai il web è in fermento in vista del tradizionale evento di presentazione di Apple che dovrebbe arrivare alla fine dell'estate. Di conseguenza, anche i leaker si stanno scatenando, ipotizzando in maniera più o meno autorevole tantissimi dettagli sui nuovi smartphone di Cupertino.

In questo contesto, i più recenti leak puntavano sulle colorazioni di iPhone 15, con una new entry che dovrebbe prendere il posto del classico Gold per i modelli premium, mentre nelle ultime ore in rete sono rimbalzate altre interessanti novità sul design.

Si parla, in particolare, di cornici e di Dynamic Island e a prendere "il microfono" è stato il solito Ice Universe, affidando a Twitter uno scatto particolarmente eloquente, che mostra una serie di vetri protettivi per la famiglia iPhone 15, mettendo in luce non solo la presenza della Dynamic Island su tutte le varianti della lineup che ci accompagnerà tra il 2023 e il 2024, ma anche le dimensioni delle cornici, ancora più sottili che in passato per i modelli premium (possiamo notarlo, fianco a fianco, tra iPhone 15 e il modello Pro e tra iPhone 15 Plus e la variante Pro Max.

Come spiegano i ragazzi di WCCFTech, tuttavia, con ogni probabilità non ci troviamo ancora alla fine del Notch, poiché circolano voci sul possibile arrivo sul mercato di un iPhone SE4 proprio con questo formato per i sensori anteriori, ereditando dalla serie "base" anche tecnologie come FaceID.

Tra le altre novità, recenti voci scommettono anche su batterie più grandi per la serie iPhone 15, con una capienza aumentata fino al 18%.