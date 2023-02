iPhone 15, novità per le RAM: in arrivo aumenti di velocità e capacità?

A pochi giorni dalla pubblicazione dei render di iPhone 15, che hanno mostrato la porta USB-C ed i pulsanti allo stato solido, emergono nuove indiscrezioni sulla scheda tecnica degli smartphone top di gamma 2023 che ha in serbo Apple.

A quanto pare, sia su iPhone 15 Pro che iPhone 15 Pro Max sarebbe previsto un miglioramento considerevole della RAM, sia in termini di velocità che di capacità e si dovrebbe passare da 6 ad 8GB. Nel rapporto viene anche evidenziato che esiste la possibilità che la Mela passi a memorie più veloci.

Secondo TrendForce, Apple potrebbe passare dalle memorie LPDDR5 ad LPDDR5X, sebbene altre voci di corridoio affermino che questo switch potrebbe avvenire con iPhone 16 del 2024.

Nel rapporto TrendForce spiega solo che è previsto un aumento della capacità e specifiche delle soluzioni DRAM per la prossima generazione di iPhone in programma per il lancio in autunno, ma non viene specificato se la novità riguarderà solo i modelli Pro della gamma oppure se Apple lavorerà su questo fronte anche per i modelli base. Su iPhone 14 Pro e Pro Max sono presenti RAM LPDDR5, mentre iPhone 14 e 14 Plus hanno mantenuto le RAM LPDDR4X. Tutti e quattro i modelli condividono di 6GB di RAM.

Sulla base del rapporto, è facile intuire un passaggio alle RAM LPDDR5X, che però non sono presenti nemmeno nei MacBook Pro 2023.