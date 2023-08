iPhone 15 a nudo: le foto della cover rivelano il nuovo tasto misterioso

Il nuovo iPhone 15 avrà bordi sottilissimi, Dynamic Island per tutta la famiglia e, soprattutto, dovrebbe mandare in pensione l'iconico slider per la suoneria, andando a sostituirlo con un misterioso tasto Funzione proprio sopra il bilanciere del volume.

Quelle che finora erano solo ipotesi e speculazioni, tuttavia, hanno da qualche ora trovato un principio di conferma negli scatti pubblicati da Majin Bu, noto tipster particolarmente attivo su Twitter (o X, che dir si voglia).

Nelle foto, dove viene ritratta una cover per iPhone 15 Pro Max, è particolarmente evidente il nuovo tasto multifunzione, molto piccolo e posto proprio al di sopra dei tasti per la regolazione.

Secondo quanto emerso nel codice di iOS 17 Beta, il tasto funzione di iPhone 15 avrà tantissime funzioni programmabili, a seconda del tipo e dell'intensità del tocco e della pressione. Tra queste, ad esempio, potremo decidere se richiamare l'app Fotocamera con un tocco breve utilizzando una diversa pressione per lo scatto. Insomma, sarà possibile programmarlo a proprio piacimento per ottenere l'esperienza più adatta alle proprie esigenze.

A ogni modo, è importante ribadire come anche in questo caso siamo molto lontani da una conferma ufficiale, dato che il tipster stesso ha ammesso che la cover non è ufficiale ma una replica. Insomma, se le voci di corridoio sembrano convergere, durante il keynote di presentazione è possibile che ci saranno comunque delle sorprese.