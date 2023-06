iPhone 15, nuove conferme sull'aumento dei prezzi: costeranno 200 Dollari in più?

Emergono nuove conferme sull’aumento dei prezzi per iPhone 15 di cui si era parlato già nelle scorse ore. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall'Economic Daily News, i rincari potrebbero riguardare principalmente i modelli top di gamma della linea.

Andando a fondo nel rapporto, si parla di un incremento dei prezzi compreso tra 100 e 200 Dollari: gli utenti potrebbero trovarsi costretti a pagare 100 Dollari in più per iPhone 15 Pro e 200 Dollari in più per il Pro Max. Resta da capire però in che modo tali rincari saranno convertiti nei vari paesi: ad esempio in Italia gli iPhone 14 costano già di più rispetto ad iPhone 13, ed emblematico è il caso dell'iPhone 14 Pro che parte da 1339 Euro.

L’aumento dei costi potrebbe essere legato non solo all’inflazione e la situazione economica mondiale, ma anche alle novità a livello tecnologico che dovrebbero farsi spazio nelle schede tecniche degli smartphone. L’A17 Bionic infatti potrebbe costare milioni di Dollari per ricerca e sviluppo, e dovrebbe aggiungersi all’obiettivo con zoom periscopico che Apple dovrebbe integrare nei modelli Pro.

Come osservato dai colleghi di Wccftech, con queste presunte variazioni di prezzo l’iPhone 15 Pro potrebbe partire da 1099 Dollari negli USA, mentre l’iPhone 15 Pro Max da 1299 Dollari, un prezzo pari al MacBook Air M2 da 15 pollici.