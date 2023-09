iPhone 15, nuove conferme sull'aumento dei prezzi: ma quanto costeranno?

Con il passare delle ore, assumono sempre più forza i rumor che vogliono Apple pronta ad aumentare i prezzi di iPhone 15. Le voci di corridoio circolano sul web già da diverse settimane ed appare sempre più probabile che i nuovi smartphone della Mela abbiano prezzi più elevati rispetto ad iPhone 14.

Un nuovo articolo pubblicato dal Wall Street Journal prevede che alcuni modelli di iPhone 15 faranno registrare incrementi di prezzo fino a 100 Dollari. Tale calcolo è stato effettuato da alcuni analisti, i quali prevedono che Apple “alzerà i prezzi fino a 100 Dollari per alcuni modelli aggiornati del suo dispositivo di punta”. In particolare, nelle scorse settimane alcuni rumor riferivano che l’aumento dei prezzi di iPhone 15 Pro dovrebbe essere legato alla nuova scocca in titanio, il nuovo processore e gli aggiornamenti a livello fotografico (oggi sono emerse le schede tecniche complete delle fotocamere di iPhone 15).

Il co-fondatore di CIRP, Josh Lowitz, ritiene che sebbene le novità siano interessanti, gli “iPhone Pro probabilmente hanno raggiunto il loro punto di saturazione e non credo che ci siano molti nuovi utenti pronti a passare ad iPhone Pro”.

Un altro analista afferma che il passaggio dal Lightning all’USB-C potrebbe far temporeggiare molti utenti: “le persone non aggiornano tanto per il gusto di farlo perché dovrebbero cambiare i cavi ovunque", ha affermato l'analista di UBS David Vogt. “Forse questo induce le persone ad aspettare un po’.”

Ovviamente non è dato sapere se i rincari approderanno anche in Italia e quanto potrebbero costare, ipotizzando però un aumento di 100 Euro per ciascun modello, iPhone 15 potrebbe partire da 1129 Euro, iPhone 15 Plus da 1279 Euro, iPhone 15 Pro da 1439 Euro ed iPhone 15 Pro Max da 1589 Euro.