iPhone 15, ormai ci sono pochi dubbi: ecco i nuovi colori e le novità di design

Quando manca ormai meno di una settimana all’evento di presentazione dei nuovi iPhone 15, continuano ad emergere rumor e voci di corridoio sulla nuova gamma di smartphone della società di Cupertino. In particolare, AppleInsider ha pubblicato un nuovo video che si sofferma su alcune delle novità.

Nel filmato, che potete trovare in apertura, il redattore mostra quelli che sono dei dummy degli iPhone, vale a dire delle scocche senza componenti interne che solitamente servono ai produttori per le cover. La clip però è l’occasione per ottenere qualche dettaglio aggiuntivo.

Innanzitutto, arriva la conferma che l’iPhone base (e probabilmente anche il Plus) sarà disponibile nelle colorazioni nera, bianca, giallo, rosa/rosso e blu. La scocca dovrebbe essere realizzata in alluminio spazzolato. Al lato è presente ancora il pulsante di attivazione ed disattivazione, così come lo slot per la SIM che probabilmente resterà disponibile per gli smartphone venduti a livello internazionale. Da queste unità arriva anche la conferma che la Dynamic Island che ha debuttato su iPhone 14 Pro e Pro Max arriverà anche sui modelli base, dicendo di fatto addio al notch.

Per quanto concerne l’iPhone 15 Pro invece le modifiche sono più marcate: oltre ai soliti Silver e Space Black arriveranno anche le colorazioni Titan Grey e Deep Blue. Le unità in questione hanno le cornici lucide ma probabilmente gli iPhone 15 Pro e Pro Max reali avranno una finitura opaca grazie al titanio. Sul lato è invece presente il nuovo pulsante Azione, che sembra essere piuttosto piccolo e dovrebbe essere configurabile con nove funzioni:oltre alla modalità silenziosa gli utenti potranno accedere a funzionalità legate all’accessibilità, alcune scorciatoie, la fotocamera, la torcia, la lente d’ingrandimento, ai memo vocali ed al traduttore. Presente anche la porta USB-C nella parte inferiore.

A riguardo sappiamo che gli iPhone 15 Pro avranno una porta Thunderbolt, mentre su 15 e 15 Plus si tratterà di un semplice ingresso USB 2.0.