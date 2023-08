iPhone 15, ormai ci siamo: lancio imminente, ma l'USB-C potrebbe deludere

La produzione di iPhone 15 è iniziata nelle scorse ore negli stabilimenti indiani di Foxconn: il lancio dei nuovi Melafonini, dunque, sembra essere ormai vicino. A confermare questa ipotesi è ora il passaggio di iPhone 15 per un'importante certificazione internazionale, che ne anticipa l'annuncio nel giro di qualche settimana.

Nello specifico, i colleghi di MySmartPrice hanno scoperto che iPhone 15 è stato certificato dalla BIS, ovvero dal Bureau of Indian Standards di Nuova Delhi. In particolare, l'ente avrebbe certificato uno smartphone Apple con model number 3094, che potrebbe riferirsi all'iPhone 15 "vanilla", dal momento che il suo numero di modello sembra combaciare con i pattern già utilizzati per gli iPhone 14 dello scorso anno.

L'indiscrezione fa il paio con l'annuncio dell'inizio della produzione di iPhone 15 in India nelle scorse ore, confermando che l'indiscrezione di ieri fosse corretta: i nuovi Melafonini, che vengono prodotti in India e non in Cina, sono stati certificati anzitutto proprio nel subcontinente indiano, anziché dagli enti regolatori di Pechino.

Sempre nelle ultime ore, però, è arrivata un'altra indiscrezione di ChargerLab, che potrebbe raggelare i fan di Apple. Già da tempo sappiamo che iPhone 15 avrà un connettore USB-C per la ricarica: quest'ultimo verrà implementato in ottemperanza alla normativa europea sul caricabatterie unico e potrebbe migliorare la velocità di ricarica e trasferimento dati dei nuovi Melafonini, specie a confronto con quelle dei device dotati di connettore Lightning.

Tuttavia, ChargerLab riporta che le cose non starebbero proprio così. il chip L3D3 di iPhone 15, mostrato nelle scorse ore in alcune immagini leakate, non sarebbe altro che un retimer, ovvero un circuito integrato che avrebbe il preciso scopo di ridurre la velocità di trasferimento dati di iPhone 15 a quella del "vecchio" standard Lightning.

Il perché di questa limitazione sarebbe presto spiegato: la ricarica rapida e il trasferimento dati velocizzato saranno infatti feature esclusive di iPhone 15 Pro e Pro Max, perciò non troveranno spazio sui due modelli "vanilla" dello smartphone di Cupertino di nuova generazione. Poiché tutti e quattro i telefoni avranno la stessa porta USB-C, dunque, Apple avrebbe implementato sui due modelli base di iPhone 15 un circuito integrato aggiuntivo per ridurre le velocità di trasferimento dati e di ricarica.