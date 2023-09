iPhone 15 ha paura del Pixel 8 nell'ultimo spot di Google

Non è la prima volta che Google prende in giro l’iPhone 15 nei suoi spot. E se in passato l’oggetto del contendere era l’USB-C, nel nuovo spot lo smartphone top di gamma 2023 di Apple si mostra piuttosto impaurito nei confronti del Google Pixel 8.

Nella nuova pubblicità, che trovate in apertura e che rientra nella serie di video BestPhoneForever, iPhone teme il Pixel 8 in arrivo prossimamente, che sfoggerà diverse novità sia dal fronte software (con un focus particolare sull’IA) che di design.

I protagonisti del filmato sono il Pixel 7 Pro ed un iPhone che si raccontano delle storie spaventose davanti ad un falò. Lo smartphone della Mela però afferma di essere spaventato ma non a causa di ciò che ha ascoltato, ma per l’imminente lancio del Pixel 8 e per i confronti che ne seguiranno sia a livello d’IA che di fotocamera: la paura è che il prodotto lanciato da Google sia più innovativo. L’iPhone però si prende anche gioco di se stesso ed afferma che di recente Apple ha organizzato un keynote a lui dedicato in cui ha mostrato il nuovo pulsante d’azione e la porta USB-C.

Lo spot si chiude con Google che ci informa che “alcuni aggiornamenti spaventosamente interessanti” arriveranno il prossimo 4 Ottobre, il giorno del lancio dei Pixel 8.