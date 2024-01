iPhone 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max in offerta su Amazon: gli sconti di Gennaio 2024

In giornata odierna, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti su un'ampia gamma di modelli di iPhone 15. Nello specifico, il colosso di Seattle consente di portare a casa a prezzi scontati iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max. Vediamo quali sono le varianti interessate e soprattutto le colorazioni scontate.

Di seguito il listino:

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) - nero: 999 Euro

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) - Titanio bianco: 1169 Euro

Apple iPhone 15 Pro (256 GB) - Titanio naturale: 1299 Euro

Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) - Titanio bianco: 1329 Euro

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titanio naturale: 1629 Euro

Su tutti i modelli la consegna è garantita a stretto giro di orologio e l'arrivo a casa è previsto già per lunedì 8 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti di uno dei modelli indicati. Agli stessi prezzi potrebbero essere disponibili anche altre colorazioni.