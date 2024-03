iPhone 15 Plus da 512Gb, sconto del 19% su Amazon oggi 1 Marzo: è il prezzo più basso!

Nello stesso giorno in cui arriva il nuovo volantino Unieuro, Amazon propone uno sconto molto interessante su iPhone 15 Plus, nella variante da 512Gb, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Apple iPhone 15 Plus (512 GB) - Azzurro: 1143,95 Euro (1408 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro lunedì prossimo per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili a tasso zero ed interessi zero da 228,79 Euro, oltre che con Cofidis alle condizioni indicate direttamente al momento del pagamento.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi di questo tipo, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse dal momento che le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato la recensione di iPhone 15 Plus, a cura di Alessio Ferraiuolo.