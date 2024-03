iPhone 15 Plus ed Apple Watch Series 9 in sconto su Amazon oggi 5 Marzo

Amazon in giornata odierna propone due promozioni molto interessanti su altrettanti prodotti Apple. In particolare, sono disponibili a prezzo ridotto iPhone 15 Plus ed Apple Watch Series 9, che raggiungono i prezzi più bassi di sempre.

Di seguito i prodotti in offerta:

Apple iPhone 15 Plus (512 GB) - giallo: 1214 Euro (1509 Euro)

- giallo: 1214 Euro (1509 Euro) Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio rosa e Sport Loop rosa confetto. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua: 429 Euro (489 Euro)

Per quanto concerne l'iPhone 15 Plus da 512 gigabyte, si tratta del prezzo più basso di sempre raggiunto dallo stesso modello su Amazon, che garantisce la consegna entro giovedì 7 Marzo 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore e 2 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Il colosso di Seattle permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate da 242,81 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Per quanto concerne Apple Watch Series 9, invece, la disponibilità è garantita solo su cinque unità, e non è escluso che queste vadano sold out rapidamente, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio. In questo caso le rate mensili sono da 85,50 Euro al mese.