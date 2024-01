iPhone 15 Plus in offerta su Amazon: in sconto la variante da 128Gb

Dopo aver segnalato lo sconto di Amazon sul MacBook Pro M3 Max, torniamo nuovamente su Amazon perchè in giornata odierna propone un'offerta molto interessante sull'iPhone 15 Plus, nella variante con 128 gigbyte di memoria interna. Vediamo quali sono le colorazioni in offerta ed a che prezzo possono essere acquistate.

Di seguito la lista completa delle varianti in offerta:

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) - giallo: 999 Euro (1129 Euro)

999 Euro (1129 Euro) Apple iPhone 15 Plus (128 GB) - nero: 999 Euro (1129 Euro)

999 Euro (1129 Euro) Apple iPhone 15 Plus (128 GB) - verde: 999 Euro (1129 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 15 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. La riduzione, dati alla mano, è del 12% rispetto al prezzo di listino. Le altre colorazioni invece non sono disponibili allo stesso prezzo.

Amazon consente di effettuare anche il pagamento in cinque rate mensili da 199,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La disponibilità almeno nel momento in cui stiamo scrivendo sembra garantita su un buon numero di unità, ma come sempre in casi come questo, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse in quanto le unità scontate potrebbero andare sold out a stretto giro di orologio.