iPhone 15 Plus senza segreti: trapelano i render CAD, avrà Dynamic Island e USB-C

Apple sembra essere stata travolta da un vero e proprio maxi-leak sul design degli iPhone 15 negli ultimi giorni. La scorsa settimana, infatti, il portale americano 9to5Mac ha svelato i render CAD di iPhone 15 Pro, provenienti da una fonte interna al colosso di Cupertino: oggi, invece, lo stesso sito ha mostrato i render di iPhone 15 Plus.

Nelle scorse ore, infatti, un report di 9to5Mac realizzato in collaborazione con il grafico 3D Ian Zelbo ha svelato come sarà fatto iPhone 15 Plus, mostrandoci un paio di novità veramente interessanti per lo smartphone. Il portale americano ha confermato che le immagini che ha realizzato sono legate a dei CAD utilizzati internamente da Apple per "preparare i partner nelle catene di produzione al lancio dei device", e per questo dovrebbero essere "estremamente accurati rispetto al prodotto finale sia in termini di dimensioni che di design".

Le due grandi conferme che emergono dai render sono quelle sull'inserimento della porta USB-C e della Dynamic Island su iPhone 15 Plus e, presumibilmente, anche su iPhone 15 "vanilla". Addio notch, dunque: dal prossimo anno tutti gli smartphone di Cupertino avranno il punch-hole proprietario dell'azienda. Lo stesso vale per il connettore Lightning, che verrà sostituito su tutta la linea di iPhone 15 con un più moderno connettore USB-C, il quale garantirà una maggiore velocità nel trasferimento dati da smartphone a PC.

In termini di dimensioni, iPhone 15 Plus sarà pressoché identico a iPhone 14 Plus, con un'altezza di 160,87 millimetri (contro i 160,84 del predecessore), una lunghezza di 77,76 millimetro (78,07 su iPhone 14 Plus) e uno spessore di 7,81 millimetri (7,79 sul modello dello scorso anno). Inoltre, sembra che il camera bump dello smartphone sarà più spesso di quello del modello lanciato lo scorso settembre, il che lascia intendere che iPhone 15 Plus avrà delle nuove fotocamere, effettuando probabilmente il "salto" da 12 MP a 48 MP.

Infine, in termini di design complessivo, i render ci spiegano che iPhone 15 Plus avrà angoli più "tondi" di iPhone 14 Plus, insieme ad un rapporto schermo-corpo più elevato e, dunque, a dei bordi di dimensioni leggermente minori rispetto al predecessore. Potete dare un'occhiata a uno dei render pubblicati da 9to5Mac in calce a questa notizia, ma se volete vedere la galleria completa il consiglio è quello di consultare anche la fonte originale, citata al termine di questa pagina.