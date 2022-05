iPhone 15 con porta USB Type-C? Arrivano conferme da fonti importanti

Ormai da tempo si vocifera della possibilità che Apple adotti la porta USB Type-C su iPhone 15, facendo dunque diventare il connettore Lightning un ricordo. Per il momento non c'è nulla di ufficiale, ma nelle ultime ore sono arrivate conferme da fonti importanti.

Infatti, nella giornata del 13 maggio 2022 è stato pubblicato un articolo di Bloomberg a firma Mark Gurman, in cui si afferma che la società di Cupertino starebbe già testando gli iPhone con porta USB Type-C. Il passaggio non sarebbe previsto per quest'anno, dato che la gamma iPhone 14 dovrebbe continuare a offrire una porta Lightning, bensì per il 2023, ovvero con la succitata serie iPhone 15.

In ogni caso, ciò che starebbe spingendo Apple a mettere quantomeno alla prova in modo interno la porta USB Type-C sono chiaramente le sempre più stringenti regole imposte dall'Unione Europea, che in questo periodo sta cercando di "sistemare" un po' di questioni legate al mondo tech. C'è da dire che Tim Cook e soci si sono sempre dimostrati contrari a questo tipo di proposta, dato che a loro dire limiterebbe l'innovazione.

Tuttavia, ora l'UE sta iniziando a fare sul serio (anche se manca ancora qualche passaggio) e sembra dunque che Apple stia "correndo ai ripari". Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere. Attualmente si tratta di rumor, ma si inizia già a vociferare del fatto che Apple potrebbe fornire adattatori USB Type-C/Lightning per consentire agli utenti di continuare a utilizzare i "vecchi" accessori.