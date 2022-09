iPhone 15 senza porte di ricarica? Apple ci starebbe pensando

iPhone 14 è stato lanciato da Apple una decina di giorni fa, ma già non si fa altro che parlare di iPhone 15, in arrivo tra poco meno di un anno. Secondo alcune nuove indiscrezioni, infatti, iPhone 15 sarà il primo smartphone senza porte del Colosso di Cupertino ad arrivare in commercio.

Stando a quanto riporta PhoneArena, infatti, Apple potrebbe passare all'iPhone "portless" già nel 2023, quando l'Unione Europea renderà obbligatorio per tutti gli smartphone venduti nel vecchio continente l'utilizzo di una porta USB-C, costringendo Cupertino al pensionamento forzato del connettore Lightning. Secondo molti esperti, in realtà, iPhone 15 si adeguerà alle direttive UE montando una presa USB-C, ma altri sono dell'idea che Apple rimuoverà direttamente il connettore di ricarica dai propri Melafonini.

Per PhoneArena, in particolare, cinque sarebbero gli indizi che renderebbero probabile un iPhone 15 "portless", tutti presenti nel keynote di settembre del colosso di Cupertino. Essi sarebbero:

Il supporto per la ricarica MagSafe su AirPods Pro 2 : le AirPods Pro 2 sono state annunciate insieme ai nuovi iPhone, e una delle feature "impreviste" degli auricolari è stata proprio la ricarica wireless tramite MagSafe.

: le AirPods Pro 2 sono state annunciate insieme ai nuovi iPhone, e una delle feature "impreviste" degli auricolari è stata proprio la ricarica wireless tramite MagSafe. La rimozione della porta SIM su iPhone 14, che è già stata attuata su tutti gli smartphone Apple di nuova generazione in commercio negli Stati Uniti d'America e che sarebbe un segnale del futuro "senza porte" per iPhone 14 .

. La mancanza del fast charging su iPhone 14 , nonostante l'aumento della velocità di ricarica dello smartphone fosse stata prevista da molti leaker e fosse molto attesa dai fan.

, nonostante l'aumento della velocità di ricarica dello smartphone fosse stata prevista da molti leaker e fosse molto attesa dai fan. La presentazione della feature Isola Dinamica, che servirebbe a ricordare alla concorrenza e agli utenti che "Apple fa a modo suo" e che in futuro potrebbe tornare a sperimentare anche lato hardware.

e che in futuro potrebbe tornare a sperimentare anche lato hardware. Infine, il fatto che la vendita di accessori MagSafe sarebbe molto più profittevole di quella dei cavi USB-C per Apple, dal momento che le tecnologie MagSafe sono brevettate dalla stessa compagnia di Cupertino e concesse in licenza a produttori terzi, mentre l'USB-C è di proprietà dello USB Implementation Forum.

Vi invitiamo a prendere quelle dei colleghi americani come delle semplici speculazioni, perché al momento non ci sono ancora certezze su iPhone 15, la cui uscita è ancora molto lontana. Intanto, però, altri leaker hanno spiegato che la lineup di iPhone 15 si espanderà con iPhone 15 Ultra il prossimo anno.