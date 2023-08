iPhone 15 porterà con sé tantissime novità ma venderà poco: la previsione di un esperto

Il presunto aumento di prezzo di iPhone 15 rispetto ad iPhone 14 sembra farsi sentire. Stando a quanto riportato da un noto analista, infatti, la domanda dei nuovi iPhone sarebbe nettamente inferiore rispetto a quella di iPhone 14 tra i consumatori, nonostante la pletora di novità hardware che essi porteranno con sé.

La notizia arriva da Ming-Chi Kuo, esperto del mondo Apple noto per le sue previsioni azzeccate. Con un post su Medium, Kuo ha spiegato che Apple si aspetterebbe una domanda ridotta per iPhone 15, specie a confronto con le vendite record di iPhone 14 Pro e Pro Max. Ciò avrebbe spinto l'azienda ad ordinare un numero di iPhone 15 inferiore alle previsioni degli ultimi mesi, restringendo i margini di guadagno per i fornitori della Mela Morsicata.

Secondo Kuo, però, gli iPhone 15 porteranno con sé diverse novità nel mondo smartphone. Innanzitutto, l'analista ha confermato che la lineup in arrivo a settembre sarà composta da quattro device, ovvero iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Niente addio al modello Plus, dunque, e soprattutto niente rebranding di iPhone 15 Pro Max in "iPhone 15 Ultra", come previsto da alcuni insider negli scorsi mesi.

Inoltre, l'analista spiega che feature come la porta di ricarica USB-C e la Dynamic Island arriveranno su tutti e quattro gli iPhone 15: la Dynamic Island, in particolare, era rimasta confinata ad iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max lo scorso anno. Inoltre, iPhone 15 Pro e Pro Max saranno dotati di un nuovo chip A17 Bionic (iPhone 15 e 15 Plus avranno il SoC A16 Bionic, lo stesso dei due iPhone 14 "Pro), un frame in titanio, uno schermo dai bordi sottilissimi, il supporto per il Wi-Fi 6E e uno zoom ottico fino a 5x o 6x sulla terza fotocamera.

Insomma, la lineup di iPhone 15 sarà una delle più innovative di sempre, portando con sé tante feature richieste a gran voce dai fan negli ultimi anni. Sfortunatamente, però, l'aumento di prezzo dei quattro iPhone farà crollare l'interesse del pubblico nei loro confronti, almeno stando alle previsioni di Kuo. Non resta che attendere il mese di settembre per sapere se l'analista avrà ragione o meno.