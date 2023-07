iPhone 15 potrebbero essere difficili da trovare a causa dei problemi di produzione

A poche ore dalla pubblicazione del rapporto riguardante i presunti ritardi di iPhone 15, emergono nuovi dettagli sulle ragioni che si celerebbero dietro questo possibile rinvio. A quanto pare infatti Apple starebbe riscontrando dei gravi problemi con la produzione che potrebbero rendere anche difficile da trovare i modelli Pro.

Apple starebbe affrontando problemi di produzione causati da un nuovo processo di produzione progettato per ridurre significativamente le cornici attorno al display. La notizia è stata riportata da The Information, che cita fonti vicine alla catena di produzione.

Il rapporto osserva che le versioni Pro del prossimo iPhone 15 di Apple potrebbero, a causa dei problemi di assemblaggio, riportare limitazioni di fornitura al momento del lancio. Il problema sarebbe più pronunciato con l’iPhone 15 Pro Max, il che lascia intendere che la disponibilità potrebbe essere più ristretta rispetto all’iPhone 15 Pro.

Il produttore di iPhone, Foxconn, avrebbe scoperto il problema nel momento in cui ha iniziato ad assemblare gli iPhone nell’unità di centinaia di migliaia: proprio in questo step ha iniziato a capire l’affidabilità del processo e del processo.

The Information riferisce anche che i display realizzati da LG non avrebbero superato i controlli di affidabilità in quanto avrebbero registrato dei problemi attorno ad un processo che fonde il display con la scocca metallica. Apple starebbe lavorando per modificare il design del display di LG in modo tale da risolvere il disservizio. Non dovrebbero invece avere lo stesso problema i display realizzati da Samsung.

Nella giornata di ieri, intanto, è emerso che iPhone 15 Pro e Pro Max supporteranno il WiFi 6E.