iPhone 15 Pro da 128Gb, sconto dell'Epifania su Amazon: risparmio dell'11%

Parallelamente al weekend NO IVA di Mediaworld sui TV, arriva un'altra interessante promozione targata Amazon che in occasione dell'Epifania consente di godere di un'offerta molto interessante su iPhone 15 Pro nella variante da 128 gigabyte.

Di seguito, nello specifico, i dettagli:

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) - Titanio naturale: 1099 Euro (1239 Euro)

Il risparmio quindi è di 140 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dalla società di Cupertino, con consegna gratuita senza costi aggiuntivi prevista per martedì 9 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Amazon permette anche di godere del pagamento a rate in cinque o dodici mensilità a tasso zero ed interessi zero a 219,80 Euro al mese per cinque mesi, senza interessi. Tramite la scheda prodotto è anche possibile scegliere il pagamento dilazionato con Cofidis alle condizioni previste.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in quanto le unità a disposizione potrebbero andare rapidamente sold out.