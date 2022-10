iPhone 15 Pro, addio ai pulsanti fisici: Apple prepara la rivoluzione?

A poche ore dalla pubblicazione dei primi rumor sulla scheda tecnica di iPhone 15 Pro, l’analista Ming-Chi Kuo è tornato a parlare sui prossimi smartphone top di gamma della compagnia di Cupertino, che sfoggeranno dei nuovi pulsanti d’accensione e bilancieri del volume.

In un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter, Kuo spiega che i pulsanti del volume e d’accensione presenti sui due modelli di fascia alta potrebbero essere allo stato solido, ed a quanto pare saranno simili al tasto Home dell’iPhone 7. L’idea è di pensionare i tasti meccanici, in quanto sono più inclini a rotture, e di adottare un approccio simile al trackpad dei MacBook che non si muove fisicamente ma dà solo la sensazione di essere premuto producendo delle micro vibrazioni.

I nuovi iPhone a quanto pare saranno dotati di Taptic Engine aggiuntivi sulle cornici laterali, per fornire un feedback simile a quello regalato dai pulsanti fisici agli utenti. Ciò implica però che il numero di Taptic Engine passerà da uno a tre in ogni iPhone. Ovviamente, come sempre in questi casi consigliamo la massima prudenza dal momento che i rumor potrebbero anche non corrispondere alla realtà, ed i piani potrebbero essere soggetti a modifiche.

Alcuni rumor emersi nelle scorse ore hanno anche riferito che iPhone 15 Ultra potrebbe sfoggiare dei materiali premium, con scocca in titanio.