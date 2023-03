iPhone 15 Pro potrebbe dire addio ad uno storico elemento distintivo: gli ultimi rumor

Le novità su cui sta lavorando Apple per iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbero abbracciare vari aspetti del nuovo top di gamma. In particolare, secondo un nuovo rumor pubblicato in rete il colosso di Cupertino starebbe per dire addio ad uno storico elemento distintivo della serie.

Secondo quanto notato dallo youtuber ZoneOfTech su Twitter, Apple solitamente utilizza due pin per collegare ciascun pulsante allo chassis, ma gli ultimi render di iPhone 15 Pro trapelati e basati sui CAD mostrano solo due pin in una singola rientranza dove solitamente si trovano i tasti per il volume. Su iPhone 15 classico invece sono presenti due slot separati con quattro pin.

Lo youtuber si dice certo del fatto che iPhone 15 Pro presenterà un lungo pulsante del volume piuttosto che due separati. Ma non è tutto, perchè Apple potrebbe anche dire addio allo switch per mettere la modalità silenziosa, che passerà dal sistema attuale ad un singolo pulsante: si tratta di un cambiamento per certi versi storico, dal momento che lo switch è presente praticamente dal primo iPhone ed è uno degli elementi distintivi della serie.

Secondo le ultime voci, iPhone 15 Pro sfoggerà dei pulsanti allo stato solido con feedback tattile per l’accensione ed il volume, ma al momento non è chiaro come funzionerà questo sistema.