iPhone 15 Pro, Apple manterrà il modello da 128GB, ma aumenterà la RAM

Degli iPhone 15 Pro abbiamo a lungo parlato su queste pagine, e quando manca sempre meno all’evento “Wonderlust” di martedì prossimo, continuano ad emergere novità sulla gamma di smartphone che la società americana svelerà sul palco dell’Apple Park.

Secondo quanto riportato da alcuni nuovi rapporti, anche con iPhone 15 Pro e Pro Max Apple manterrà il modello con 128 gigabyte di storage, a dispetto dei rumor emersi in precedenza che volevano la società americana pronta ad incrementare la memoria del modello base a 256 gigabyte. Il rapporto sottolinea anche come Apple manterrà l’opzione da 1TB, mentre non trovano conferma i rumor che volevano la Mela pronta a lanciare un modello da 2TB. Tuttavia, non mancheranno le novità.

Apple infatti a quanto pare incrementerà la RAM ad 8GB, il che si tradurrà in un incremento delle prestazioni oltre che di prezzo.

Sembra ormai certo che i nuovi dispositivi di Apple costeranno di più rispetto ai predecessori. iPhone 15 Pro negli USA potrebbe partire da 1099 Dollari, mentre l’iPhone 15 Pro Max da 1199 Dollari: non è chiaro come saranno convertiti tali prezzi in Italia, dove già lo scorso anno con iPhone 14 abbiamo assistito a dei marcati aumenti che hanno suscitato non poche perplessità e reazioni tra i fan.