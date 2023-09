iPhone 15 Pro, Apple taglia anche i prezzi per le riparazioni

Apple ha non solo tagliato i prezzi di iPhone 15 rispetto a quelli imposti lo scorso anno con iPhone 14, ma anche quelli per le riparazioni. A notare la novità sono stati i colleghi di MacRumors, secondo cui riparare un iPhone 15 Pro dopo una caduta costa meno della metà rispetto a quanto richiesto per iPhone 14.

Nella fattispecie, basta collegarsi al sito web di Apple per scoprire che i costi di riparazione pergli iPhone 15 Pro con il vetro posteriore rotto e senza AppleCare+ sono significativamente più bassi.

Per iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono richiesti 198,99 e 228,99 Euro rispettivamente, contro i 599 e 669 Euro richiesti per iPhone 14 Pro e Pro Max. Come indicato da 9to5Mac, per coloro che sceglieranno di sottoscrivere il servizio AppleCare+ per il proprio iPhone il prezzo scende addirittura a 29 Euro.

Non si registrano novità invece dal fronte della batteria, i cui prezzi di sostituzione sono identici.

Le ragioni di queste modifiche ai prezzi per le riparazioni sono da ricercare nel fatto che la scocca posteriore ridisegnata facilita la rimozione del pannello in vetro.