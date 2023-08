iPhone 15 Pro, arrivano nuovi aumenti di prezzo: costeranno di più rispetto ai 14

Mentre le ultime indiscrezioni parlano di un possibile rinvio per il lancio di iPhone 15 Pro Max, a causa dei problemi di produzione in cui è incappata Sony con i sensori fotografici, un nuovo rapporto pubblicato dal DigiTimes si sofferma sui prezzi dei nuovi smartphone top di gamma 2023 della società di Cupertino.

Secondo quanto affermato, iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max costeranno almeno 100 Dollari in più rispetto ai loro predecessori.

Negli USA, iPhone 14 Pro parte da 999 Dollari ed il Pro Max da 1099 Dollari. Le previsioni del DigiTimes li collocano rispettivamente nel segmento 1099-1199 Dollari per iPhone 15 Pro e 1199-1299 Dollari per il Pro Max (o Ultra). Rincari che probabilmente arriveranno anche in Italia e che si aggiungeranno a quelli dello scorso anno di iPhone 14 Pro e Pro Max, che hanno fatto storcere non poco il naso agli utenti del Bel Paese.

Un aumento così marcato di prezzo potrebbe frenare le vendite dei nuovi modelli di iPhone Pro quest’anno, per cui si prevede la commercializzazione di circa 77 milioni di unità, in calo rispetto alle 83 milioni precedenti. Ovviamente siamo sempre nel campo delle indiscrezioni e come sempre in casi come questi il consiglio è di prendere con le pinze le voci di questo tipo.