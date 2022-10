iPhone 15 Pro: in arrivo 8GB di RAM, USB-C e fotocamera migliorata

La società di ricerca TrendForce ha pubblicato le sue previsioni sulla scheda tecnica dell'iPhone 15 Pro, che Apple lancerà il prossimo anno e dovrebbe portare con se delle importanti novità a livello di funzioni.

In un comunicato stampa diffuso oggi, emerge che i modelli di iPhone 15 Pro saranno caratterizzati da 8GB di RAM, ma anche dall'ingresso USB-C che segnerà il pensionamento del Lightning anche sulla base della normativa sul caricatore unico approvata di recente. A ciò si aggiungeranno anche alcuni miglioramenti per il comparto fotografico.

Non sono attese grosse novità in termini di modelli, che saranno comunque quattro. Solo i Pro sfoggeranno il chip A17 Bionic, mentre quelli standard manterranno l'A16: Apple evidentemente intende continuare sulla stessa falsariga di iPhone 14.

Gli iPhone 15 Pro invece dovrebbero essere dotati di 8GB di RAM, rispetto ai 6GB di iPhone 14 Pro, mentre gli standard avranno 6GB di RAM.

Per quanto concerne la fotografia, i modelli Pro avranno probabilmente un obiettivo principale con design 8P per prestazioni migliorate. Sul Pro Max, invece, dovrebbe essere dotato di un teleobiettivo periscopico, che consentirà uno zoom ottico 10x o superiore rispetto agli attuali 3x.

Tutti i modelli di iPhone 15 sfoggeranno il modem Qualcomm per il 5G, in quanto Apple ancora non sarebbe soddisfatta di quello sviluppato in-house.