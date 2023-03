iPhone 15 Pro, il chip A17 sarà un mostro di potenza: il primo benchmark fa sognare

Dopo avervi raccontato che Apple è al lavoro per incrementare l'autonomia di iPhone 15 e che molti dei miglioramenti in tal senso passeranno per una maggiore efficienza del chip A17 Bionic, qualcuno potrebbe pensare che ciò potrebbe andare a discapito delle sue performance. A quanto pare, invece, le cose starebbero molto diversamente.

Stando a quanto riporta WCCFTech, basandosi su dei contenuti del leaker Sugunan su Twitter e dello Youtuber Max Tech, il chip A17 Bionic supererà di gran lunga l'A16 montato su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e dunque anche lo Snapdragon 8 Gen2 di Apple e il Dimensity 9200 di MediaTek. Ovviamente, il sito web coreano conferma anche che il nuovo SoC sarà una feature esclusiva di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

In termini di performance, WCCFTech riporta un benchmark del chip A17 di Apple Silicon che, pur riferendosi ad un prototipo del SoC, sembra mostrare un incremento senza precedenti rispetto ai chip di scorsa generazione. Parliamo infatti di un punteggio in Single-Core di 3.986 Punti e in Multi-Core di 8.841 Punti. A confronto, iPhone 14 Pro Max arriva a 2.493 Punti in Single-Core e a 6.173 Punti in Multi-Core.

In termini percentuali, ciò significa che iPhone 15 Pro sarà il 59% più veloce di iPhone 14 Pro Max in Single-Core e il 43% più veloce in Multi-Core. Si tratta di un risultato senza precedenti per i chip Apple, che dovrebbe dipendere dall'adozione del nodo N3 di TSMC a 3 nanometri, contro i nodi a 4 e 5 nm su cui sono basati molti dei SoC di attuale generazione.

Stando sempre a WCCFTech, il chip A17 avrà 6 Core in totale, di cui due P-Core e quattro E-Core. Per il momento non sappiamo quale sia il numero di GPU Core del chip, ma il portale coreano specula che essi possano essere in totale cinque, garantendo delle performance del tutto simili a quelle di un Macbook con chipset Apple Silicon.

Visti i risultati eclatanti, vi invitiamo a prendere il benchmark con le pinze, in attesa di nuovi rumor che lo confermino o smentiscano e, soprattutto, di un annuncio ufficiale di Apple, che però dovrebbe arrivare solo nel mese di settembre. In ogni caso, un chip A17 così performante potrebbe ristabilire la leadership tecnica di Cupertino sul mondo Android, che negli scorsi mesi è stata contestata dallo Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm.