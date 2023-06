iPhone 15 Pro, cinque novità svelate da un leaker

Le previsioni di vendita per iPhone 15 sono superiori a quelle di iPhone 14, e nel frattempo continuano ad emergere indiscrezioni sui modelli che Apple dovrebbe lanciare sul mercato in autunno. In particolare, uno degli ultimi leak si sofferma su iPhone 15 Pro e Pro Max.

Mentre sembra certo che iPhone 15 Pro non includerà lo switch per il mute, l’account Twitter Apple Hub ha fatto il punto su cinque novità che il gigante di Cupertino dovrebbe portare nei dispositivi.

La prima novità di cui si parla nel tweet riguarda l’aspetto puramente estetico ed Apple Hub spiega che le cornici dovrebbero essere più sottili, mentre la scocca dovrebbe essere in titanio per conferire un aspetto più “premium” ai due dispositivi.

Ovviamente, si parla anche della rimozione dello switch per il mute, e della presenza di un pulsante personalizzabile per il mute ed evidentemente per accedere ad altre funzionalità. in maniera simile a quanto avviene per il tasto di Apple Watch Ultra.

A livello hardware, invece, è confermata la presenza dell’ingresso USB-C per la ricarica (sebbene non si sappia se arrivi anche negli USA o se riguarderà solo l’UE), ma anche del chip A17 prodotto con processo produttivo a 3nm. Infine, per quanto concerne il comparto fotografico si parla di un obiettivo con zoom periscopico fino a 5x o 6x.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero non corrispondere alla realtà.