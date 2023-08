Questo è l'iPhone 15 Pro nella nuova colorazione 'Titan Grey'

A poche ore dalla pubblicazione dei rumor riguardanti la velocità di ricarica dell’iPhone 15 Pro, sul web sono spuntati alcuni render che mostrano il nuovo smartphone top di gamma 2023 della società di Cupertino nella nuova colorazione “Titan Grey”.

I render, che potete vedere come sempre in calce, sono stati condivisi da 9to5Mac, e mostrano quella che sembra essere la nuova scocca del dispositivo. Secondo le voci di corridoio trapelate nelle scorse settimane, Apple dovrebbe sostituire l’acciaio inossidabile con il titanio su iPhone 15 Pro e Pro Max, e per porre l’accento su questo importante cambiamento dovrebbe anche lanciare questo nuovo colore che prenderà a quanto pare il posto dell’oro.

Non è chiaro come sarà chiamata questa nuova scocca, però: dalle immagini si vede che il colore Titan Grey è più scuro dell’argento e più chiaro dello Space Black, ma chiaramente sarà necessario vederlo dal vivo e toccarlo con mano per ottenere qualche riscontro “reale”.

Saranno ovviamente differenti le colorazioni dell’iPhone 15 ed iPhone 15 Plus, che secondo quanto trapelato in precedenza saranno disponibili in nero, verde, blu, giallo e rosa.

Le indiscrezioni riferiscono che Apple dovrebbe svelare la famiglia iPhone 15 il prossimo 12 Settembre, con il keynote che potrebbe essere annunciato tra martedì 29 Agosto e martedì 5 Settembre.