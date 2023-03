iPhone 15 Pro, ecco come funzionano i nuovi pulsanti: avranno sensibilità personalizzabile

Continuano i rumor sui pulsanti allo stato solido di iPhone 15 Pro. Il passaggio dai tasti fisici a quelli allo stato solido, infatti, ha sollevato diverse critiche tra i fan, molti dei quali si chiedono, per esempio, come funzioneranno nello specifico questi pulsanti, e soprattutto se funzioneranno con cover non ufficiali per iPhone 15.

In molti, infatti, temono che i tasti allo stato solido di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max possano essere tarati per funzionare solo con cover ufficiali Apple, e non con quelle di produttori terzi, oppure che la sensibilità di questi ultimi renda possibile utilizzarli solo a mani nude e non, per esempio, utilizzando dei guanti.

Una fonte di Macrumors, però, ha spiegato che i fan di Cupertino non hanno nulla da temere: iPhone 15 Pro e Pro Max avranno dei pulsanti con sensibilità regolabile, in modo da poter registrare input con forza variabile. In altre parole, i pulsanti funzioneranno sia nel caso in cui lo smartphone non avesse un cover, sia in quello in cui ne avesse una ufficiale di Apple, sia in quello di una custodia non ufficiale. Non solo: premere i tasti a mani nude o con dei guanti non darà risultati diversi, a patto di impostare correttamente la sensibilità dei sensori.

La fonte ha confermato che quelli di iPhone 15 Pro e Pro Max saranno dei pulsanti capacitivi alo stato solido, che, uniti a delle nuove impostazioni di sensibilità, potranno identificare la pressione singola o prolungata anche attraverso altre superfici e potranno persino captare diversi livelli di pressione con un meccanismo simile al Force Touch e basato sul Taptic Engine dei nuovi iPhone.

Inoltre, la fonte ha reiterato che questi pulsanti saranno esclusivi di iPhone 15 Pro e Pro Max. Negli scorsi giorni, lo stesso leaker ha anche spiegato che iPhone 15 Pro non avrà lo switch del silenzioso, il quale verrà sostituito da un pulsante con azioni liberamente programmabili dall'utente, sulla falsariga di quello già esistente su Apple Watch Ultra.