iPhone 15 Pro sarà denso di novità: trapela un'altra modifica al design

A quanto pare, iPhone 15 Pro sarà davvero ricco di novità. Un nuovo rapporto pubblicato da Patently Apple suggerisce che il prossimo iPhone potrebbe sfoggiare un’importante novità a livello estetico.

Nella fattispecie, al di fuori del nuovo pulsante fisico per il mute di iPhone 15, le cornici saranno in titanio. Nel rapporto PatentlyApple afferma che l’iPhone 15 Pro di Apple sostituirà effettivamente il telaio in acciaio inossidabile esistente con una scocca in lega di titanio”.

La conferma della voce, che era già nell’aria da diversi mesi, è arrivata da “due nuovi rapporti dalla catena di approvvigionamento Apple in Cina”, che descriverebbero i grandi ordini di titanio effettuati dal principale fornitore di componenti Apple Hon Hai Group.

A livello di utilizzo, il titanio non porterà solo delle grosse novità a livello estetico. Stiamo infatti parlando di un materiale che offre la stessa resistenza dell’acciaio inossidabile, con il 40% del peso: ciò vuol dire che iPhone 15 Pro potrebbe essere significativamente più leggero del suo predecessore.

I rapporti sostengono che Apple potrebbe anche scegliere di mantenere un peso intorno ai 206g per iPhone 15 Pro, ma l’utilizzo del titanio rispetto all’acciaio inossidabile probabilmente renderà il dispositivo molto più resistente del suo predecessore.

PatentlyApple riferisce anche che l’uso del titanio potrebbe estendersi anche ad un futuro MacBook.