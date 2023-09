iPhone 15 Pro è a tutti gli effetti una console da gaming: la prova di uno youtuber

Della potenza del nuovo chip A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, ma è molto interessante un filmato pubblicato dallo youtuber Vincent Zhong che l’ha messo alla prova in una sessione di gaming collegandolo ad un monitor esterno ed un controller di PS5 per giocare a Resident Evil Village.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, il gioco gira a 1560x720p con HDR ed a 30fps bloccati. Ovviamente, Zhong sottolinea come non si tratti di una versione pari a quella per console, ma il gameplay è comunque molto fluido, soprattutto se si tiene conto che gira da uno smartphone.

Nel corso della presentazione della scorsa settimana, Apple si è a lungo soffermata sulle caratteristiche legate al gaming del nuovo top di gamma, ed ha annunciato che ha intenzione di portare sul dispositivo diversi tripla A tra cui Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding e Assassin's Creed Mirage .

Proprio lo stesso Kojima ha annunciato che porterà Death Stranding su iPhone 15 Pro e Pro Max, che sfrutterà a pieno la potenza dell’A17 Pro e godrà del supporto al Ray Tracing hardware-enabled.

Cosa ne pensate di questo video? Fatecelo sapere tramite i commenti.