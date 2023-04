iPhone 15 Pro, una fotocamera gigantesca negli ultimi render

Dopo aver scoperto le ultime novità sulla nuova lente periscopica di iPhone 15 Pro torniamo a parlare proprio del prossimo top di gamma di Cupertino, in arrivo in autunno, per dare un'occhiata ai più recenti render apparsi in rete.

Si tratta di immagini realizzate sulla base di progetti CAD ottenuti dai ragazzi di 9to5Mac, che ritraggono iPhone 15 Pro in tutto il suo splendore, con focus particolare sulla backcover, sull'isola fotografica e sul frame metallico. Nello "scatto" con la camera esplosa è possibile osservare i massicci moduli fotografici che potrebbero presenziare sul modello di nuova generazione, il cui spessore è ulteriormente confermato nelle altre immagini. Si parla di uno spessore raddoppiato rispetto a iPhone 14 Pro.

Oltre a ciò, è interessante notare altre piccole ma sostanziali differenze rispetto al passato. Il frame in titanio, per esempio, sul fianco destro mostra il nuovo tasto multifunzione che andrà a sostituire lo slider per la suoneria, mentre sul fondo le novità sono piccole ma evidenti.

La prima, neanche a dirlo, è la presenza della porta USB Type-C rispetto al classico connettore Lightning. La seconda, invece, riguarda il design asimmetrico dei fori per gli speaker, cinque da una parte e tre dall'altra. Notevole anche l'ulteriore restringimento dei bordi del pannello, ormai ridotti davvero all'osso, che insieme a un display delle stesse dimensioni di iPhone 14 Pro, dovrebbe alla fine produrre un dispositivo leggermente più compatto. Insomma, la carne al fuoco è tanta, così come per il resto della gamma, anche se una particolarità dei modelli premium arriverà sugli iPhone "base" solo nel 2025.

Troverete tutti i render nella gallery in calce.