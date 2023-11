iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max: i migliori sconti per il Black Friday 2023

Tra le numerose offerte del Black Friday 2023, troviamo anche degli sconti molto interessanti su iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max proposti dalle varie catene di distribuzione e d'elettronica come Amazon, Unieuro e Mediaworld.

Su Amazon, troviamo i seguenti sconti:

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) - Titanio nero: 1149 Euro

Apple iPhone 15 Pro (256 GB) - Titanio nero: 1279 Euro

Anche nel nuovo volantino di Mediaworld del Black Friday 2023 troviamo diversi modelli in offerta:

Con il nuovo volantino del Black Friday di Unieuro troviamo alcuni sconti:

iPhone 15 Pro 256GB Titanio Naturale: 1279 Euro

iPhone 15 Pro 128GB Titanio Blu: 1149 Euro

iPhone 15 Pro Max 256GB Titanio Blu: 1399 Euro

Le offerte saranno disponibili per tutto il periodo promozionale: ovviamente le varie catene di distribuzione hanno volantini con scadenze diverse, e per tale motivo consigliamo di effettuare l'ordine secondo le tempistiche, anche tenendo conto dei tempi di spedizione e la disponibilità. Alcune unità infatti potrebbero non essere disponibili per la consegna entro Natale.

