iPhone 15 Pro, leak svela la colorazione "di punta" di Apple: vi piace?

Lo scorso anno, Apple ha lanciato l'iPhone 14 Pro di colore viola, utilizzando la tinta "color melanzana" per la campagna marketing dello smartphone. Dopo il coraggioso refresh giallo del Melafonino di attuale generazione uscito in primavera, sono in molti a chiedersi quale sarà il nuovo colore "di punta" di iPhone 15. Oggi, forse, abbiamo una risposta.

Stando a quanto riportano MacRumors e il leaker Unknown21, iPhone 15 Pro sarà lanciato in Blu Scuro oltre che nelle tradizionali colorazioni metallizzate e Nero Siderale. In altre parole, il Blu Scuro prenderà il posto della tinta Viola Scuro dello scorso anno. Non sappiamo invece quale sarà la tinta "di punta" per il marketing di iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Secondo Unknown21, inoltre, iPhone 15 Pro avrà una nuova texture sul pannello posteriore, che non sarà né lucida né tantomeno opaca come iPhone 14 Pro e Pro Max, ma sarà "brushed", che possiamo tradurre in italiano come "spazzolata". La nuova texture dovrebbe esaltare il corpo in titanio di iPhone 15 Pro e Pro Max, che andrà a sostituire quello in acciaio inossidabile dei predecessori.

Il colore dovrebbe essere simile alla tinta blu già utilizzata su iPhone 12 Pro, ma dovrebbe tendere maggiormente verso il grigio per meglio adattarsi alle nuove finiture in titanio presenti sul frame laterale dello smartphone, che dovrebbero dunque avere degli inserti di colore grigio. Accanto a questa colorazione, che, come vi abbiamo spiegato, potrebbe essere quella utilizzata per i video promozionali e la campagna marketing di iPhone 15 Pro e Pro Max, ci dovrebbero essere anche delle piccole revisioni per le tinte "standard" dello smartphone.

In particolare, iPhone 15 Pro sarà lanciato in Nero Siderale o in Grigio Siderale, mentre la tinta Oro verrà sostituita dal colore Titanium Gray, ovvero un grigio chiaro, tendente all'argento e diverso dalla colorazione Grigio Siderale, più scura. Infine, ci sarà anche una variante Argento del device, che dovrebbe essere più lucida rispetto a Titanium Gray e più chiara di Grigio Siderale. Benché in passato si sia più volte parlato di un iPhone 15 Pro di colore rosso, pare che quest'ultimo sia stato scartato definitivamente da Apple alcuni mesi fa.