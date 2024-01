iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte, sconto dell'11% su Amazon per il weekend

In vista del fine settimana, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti tra cui figura una riduzione degna di nota su iPhone 15 Pro Max nella variante con 256 gigabyte di storage.

Di seguito le due varianti in offerta:

Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) - Titanio naturale: 1329 Euro (1489 Euro)

1329 Euro (1489 Euro) Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) - Titanio blu: 1329 Euro (1489 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 15 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore e 16 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi analoghi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in quanto le unità disponibili a prezzo ridotto potrebbero anche andare sold out in tempi brevi.

Amazon permette anche di godere del pagamento rateale in cinque mensilità al prezzo di 265,80 Euro al mese, oltre che con Cofidis scegliendo però le opzioni più congeniali alle proprie esigenze sempre al momento della finalizzazione dell'ordine. Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere vari accessori, come la custodia MagSafe trasparente, l'adattatore USB-C da 20W, o anche un Apple Watch o le AirPods Pro.