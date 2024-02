iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte in super sconto su Amazon oggi 22 Febbraio

Nello stesso giorno in cui parte la Tech Mania di Mediaworld, Amazon propone uno sconto molto interessante su iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte, che può essere acquistato ad un prezzo molto interessante rispetto a quello di listino.

Di seguito le varianti in offerta:

Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) - Titanio bianco: 1299 Euro (1489 Euro)

1299 Euro (1489 Euro) Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) - Titanio nero: 1299 Euro (1489 Euro)

1299 Euro (1489 Euro) Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) - Titanio naturale: 1299 Euro (1489 Euro)

1299 Euro (1489 Euro) Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) - Titanio blu: 1299 Euro (1489 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 26 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Amazon propone anche i pagamenti rateali in cinque mensilità da 259,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con possibilità di scegliere anche Cofidis, il sistema che come noto consente di dilazionare i pagamenti in più mensilità alle condizioni previste.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.