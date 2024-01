iPhone 15 Pro Max da 512 Gigabyte, sconto su Amazon: risparmio di quasi 300 Euro

Mediaworld propone uno sconto molto interessante su iPhone 15 Pro Max nella variante con 512 gigabyte di storage, con scocca in titanio naturale. La catena di distribuzione consente di effettuare l’acquisto risparmiando quasi 300 Euro rispetto al prezzo di listino.

Nella fattispecie, l’iPhone 15 Pro Max da 512 gigabyte è disponibile in offerta a 1499 Euro, in calo dai 1739 Euro di listino: dati alla mano si tratta di uno sconto di 240 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento tra 12 e 48 mensilità con tan fisso al 12,05% e taeg 12,74% al prezzo di 70,60 Euro al mese: in tal caso l’importo totale dovuto è di 1694,4 Euro.

La consegna non è gratuita, ed ha un prezzo di 2,99 Euro, ma viene stimata tra il 26 ed il 30 Gennaio 2024, mentre per il ritiro in negozio le stime parlano dal 30 Gennaio 2024. Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di effettuare il ritiro presso uno dei punti vendita più vicini.