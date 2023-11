iPhone 15 Pro Max da 512Gb ed 1Tb in sconto su Amazon: occasione per Natale

Poco dopo aver riportato lo sconto di Amazon su iPhone 14 da 128Gb, torniamo a parlare delle promozioni proposte dal marketplace online, che in vista di Natale consente di acquistare a prezzo ridotto iPhone 15 Pro Max da 512Gb ed 1Tb, in due colorazioni.

Le varianti sono le seguenti:

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) - Titanio blu: 1599 Euro (1739 Euro)

1599 Euro (1739 Euro) Apple iPhone 15 Pro Max (1 TB) - Titanio naturale: 1869 Euro (1989 euro)

Le altre colorazioni e varianti sono disponibili ai prezzi di listino stabiliti da Apple. Per quanto riguarda iPhone 15 Pro Max da 512Gb, nella variante titanio blu, la consegna è garantita per venerdì 1 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore e 48 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Su iPhone 15 Pro Max da 1Tb in titanio naturale invece i tempi d'arrivo a casa sono più elevati e - sempre nel momento in cui stiamo scrivendo - l'arrivo a casa è previsto tra il 2 ed il 3 Gennaio 2024.

Amazon permette di effettuare anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero, oltre che il reso fino al 31 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l'ordine entro il 31 Dicembre 2023.